Вчера, 23 марта, в СМИ распространили информацию о том, что министр аграрной политики Роман Лещенко написал заявление об увольнении. Уже сегодня это заявление получила Верховная Рада.

Напомним Министр агрополитики Лещенко подал в отставку, – СМИ

Если парламентарии поддержат отставку министра, то будет возглавлять министерство исполняющий обязанности. Им может стать заместитель Лещенко Тарас Высоцкий.

Напомним, Роман Лещенко с 17 декабря 2020 возглавлял Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. В ноябре 2021 года на него покушались.

Интересно – как Лещенко отреагировал на покушение: смотрите видео