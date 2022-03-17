Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире 24 канала. Очень сложная и ситуация в Мариуполе.

По теме Захватчики повредили уже 117 украинских больниц, семь из них восстановить невозможно, – Ляшко

"Там тоже очень тяжело. Однако более-менее работает гуманитарный коридор и людей понемногу выводят", – отметил нардеп.

В то же время гуманитарные конвои доставляют лекарства в города Харьковской и Запорожской областей. Министерство здравоохранения обеспечивает соответствующую логистику.

Как рассказал Радуцкий, сейчас в Украине открывают все больше аптек. К работе возвращаются и компании, занимающиеся оптовой поставкой лекарств. Также заработали украинские фармзаводы.

Вас может заинтересовать – Зеленский посетил раненых в больнице: смотрите видео