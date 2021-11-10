Такое природное явление зафиксировали в горном селе Ставное, что на Великоберезнянщине. Аналогичные фотографии удалось сделать и жителям села Тибава на Свалявщине.

Достойно внимания Словно кадры из фильма: 15 человек, которые наткнулись на удивительные природные явления

Радуга в ноябре – редкость

По словам украинского краеведа Ивана Циганина, в местности, где появилась осенняя радуга, она имеет особое название – "веселичка". Местные убеждены, что это явление всегда является хорошим знаком. Мол, принесет радость тем, кто смог его увидеть.

Что касается осенней веселички, да еще и в ноябре, лично я такого еще не видел. Пишут, что это – к теплой дождливой погоде,

– отметил Циганин.

Отметим, что радуга – это вполне привычное явление для поздней весны и лета. Она появляется в небе сразу после дождя. А вот осенью или зимой увидеть это явление удавалось мало кому.



Радуга в ноябре / Фото Укринформа



Полюбоваться радугой осенью-редкость / Фото Укринформа

Уникальные радуги в других городах

В мае за уникальным природным явлением имели возможность наблюдать жители Днепра. После мощных ливней в небе образовалась тройная радуга. А в июне в небе над Яворовским районом Львовщины появились сразу две.