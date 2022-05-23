Именно этот район посетил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. После своего визита и встречи с мэром Харькова Игорем Тереховым он показал последствия разрушений Северной Салтовки.

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Некоторые улицы нужно будет отстраивать заново

Кирилл Тимошенко отметил, что в Северной Салтовке проживало 300 тысяч харьковчан. И именно этот район – один из тех, кто испытал наибольшее разрушение в результате вражеских атак. Дошло до того, что некоторые большие улицы в нем буквально стерты с лица земли. А значит, дома для жильцов уже не восстановишь.

Другого выхода как строить новые нет. Это будет жилье для харьковчан, потерявших свои дома из-за российской агрессии,

– подчеркнул Тимошенко.

Он также добавил, что местные власти уже выбрали территорию. На ней будут проводить строительство жилых домов для тех, кто потерял свое жилье. В настоящее время работают над разрешительной документацией. В частности, необходим "зеленый свет" от военных.

Как сейчас выглядит район Северная Салтовка в Харькове / Фото с телеграмму Кирилла Тимошенко

Пока будут строить новые постройки, придется сносить те, которые разрушил оккупант. Как отметил Тимошенко, в Харькове необходимо будет не только жилые дома строить, но и школы, детские сады, а также больницы. Все, что необходимо жителям Северной Салтовки для того, чтобы они получали не только необходимые услуги, но и не были лишены комфорта.

Кирилл Тимошенко добавил, что в Харькове придется строить с нуля около 500 домов. Сейчас местные власти работают над тем, чтобы все, кто остался без крова, имели временное жилье. Их поселяют в общежития вузов, а также в заведениях социальной направленности. Это необходимое, но не постоянное решение. Впоследствии каждый из них получит собственное новое жилье.

Ранее в Минобороны рассказали о Северной Салтовке. Если говорить на языке цифр, то в районе Харькова разрушения получили 70% домов и инфраструктуры . И то, во что его превратили кафиры, откровенно пугает.

Особенно если учесть тот факт, что жилой массив мог похвастаться современной инфраструктурой и был развитым. Более того, в нем было множество торговых, развлекательных, а также учебных заведений.

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