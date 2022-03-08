Как отметили в Генштабе ВСУ, оккупанты продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился.
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Какая сейчас ситуация в разных регионах
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в рамках:
- Южной,
- Восточной,
- Северной операционной зоны по определенным рубежам.
На Северском направлении идет героическая оборона города Чернигова. Силы обороны Киева продолжают защищать столицу по внешнему рубежу обороны и на дополнительно определенных направлениях. В Южной операционной зоне проводится оборонная операция вдоль государственной границы и осуществляется прикрытие морского побережья, ведутся оборонительные бои в пригороде Николаева.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет успешное отражение ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие критических объектов Украины и группировок войск,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.
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