Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что на этом направлении у нас есть союзники. ВСУ решила помогать даже погода, передает 24 канал.

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Противник подтягивает ремонтные подразделения, которые должны обеспечить ввод новых сил в бой. Но там даже погода за нас. В ближайшие 10 суток прогнозируют осадки, причем 50 миллиметров. Это значит, что противнику будет очень тяжело наступать,

– объяснил Арестович.

По его словам, трудности у оккупантов будут из-за мокрой земли и болот.

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