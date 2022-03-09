Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба. По их данным, враг дезориентирован и прибегает к дезертирству.

Внимание Противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от наступления, – Генштаб

Силами к БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировал автотрассу Е95 в районе н. п. Залесье. Понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях,

– говорится в сообщении Генштаба.

Так, с целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещается БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.

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