Об этом рассказывает 24 Канал. Производство ключевых компонентов к российским крылатым ракетам Х-101 частично локализовано в Беларуси.

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Беларусь участвует в войне против Украины

В частности, речь идет о микросхемах к высотомерам, которые производит белорусское ОАО "Интеграл" – именно эти чипы устанавливают на ракеты, которыми Россия атакует Украину.

В расследовании, которое базируется на внутренних документах компании "ТРВ-инжениринг", говорится, что она координирует закупку всех необходимых деталей для российского производителя высотомеров – УПКБ "Деталь".

А уж высотомеры – это критический элемент управления полетом ракеты Х-101. Они позволяют боеприпасу обходить рельеф, препятствия и системы ПВО.

Микросхемы из Минска официально поставляются именно для нужд ракеты Х-101. Это означает, что Беларусь прямо причастна к ударам по Украине, а предприятие в Минске – де-факто легитимная военная цель.

Несмотря на то, что часть импортных компонентов Россия заменила, агрессор до сих пор зависит от продукции с Запада, в частности – через третьих поставщиков или контрабанду. В случае с высотомерами – от белорусской продукции.

Важно, что выход из строя даже одного предприятия, которое производит такие детали, может критически ударить по всей линии производства крылатых ракет, включая Х-101 и модернизированными версиями.