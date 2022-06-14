Игнат подчеркнул, что ракеты – высокотехнологичные. Их запускают из акватории Каспия.

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По словам спикера Воздушных сил, один вражеский самолет Ту-160 может нести 16 или 12 ракет, Ту-95 – 8. Они могут лететь одной точкой на радаре. Воздушные силы используют разные разведданные. В частности, партнерскую помощь.

Игнат подчеркнул, что эти ракеты могут лететь из-за акватории Черного или Азовского морей, а также – менять курс. В Украине объявляют воздушную тревогу. Направление ракет фиксируют и составляют определенный алгоритм. Защитники определяют, куда ракета может лететь, и какова ее цель.

Летя по курсу, который ей задали, ракета может свернуть в диаметрально противоположную сторону. Это делают для того, чтобы избежать средств ПВО, Воздушных сил или сухопутных войск, о которых знает враг. Если российские кафиры узнают, где расположены эти средства, курс ракеты проложат там, где есть слабые места.

Большой вред наносит российская разведка. Поэтому необходимо быть максимально сосредоточенными и осторожными по определению враждебных агентов. Для этого используют разные данные. В частности, те, которые дает население.

Украина имеет средства ПВО

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ракеты, выпускаемые российскими захватчиками по Украине, – высокотехнологичные. Их спроектировали так, чтобы быть малозаметными и лететь на сверхнизких высотах. С радаров ракеты исчезают. Не все средства ПВО могут уничтожить их.

У Украины есть средства ПВО. Однако это не ПРО – средства противоракетной обороны. Приоритетной задачей ПВО являются летательные аппараты врага. В то же время украинские защитники сбивают ракеты врага.

Воздушные силы сбили 3 крылатых ракеты

За час 14 июня Воздушные силы сбили 3 вражеские ракеты .

Вероятно, говорится о типе "Калибр". По Украине их запустили из акватории Черного моря.

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