Эксперт сказал, может ли Россия ударить "Орешником" по Украине в ближайшие дни

Россия, согласно данным мониторинговых каналов, может попытаться скоро ударить снова своим "Орешником". За сутки до этого она обязана проинформировать ядерные государства о запуске такой межконтинентальной баллистики. После получения предупреждения посольства других стран в Киеве будут проинформированы об угрозе.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что в первую очередь отреагирует на опасность американское посольство, однако пока никаких заявлений из ведомств не звучит.

Какие ракеты более опасны, чем "Орешник"?

По мнению военного эксперта, вряд ли в ближайшее время Россия запустит по Украине, в частности Киеву, "Орешник". По словам Свитана, враг в очередной раз пытается запугать украинцев, повлиять на их психологическое состояние.

Продолжается 12-й год войны и 4-й полномасштабной, поэтому мы все прекрасно понимаем все. Проблема "Орешника" слишком преувеличена. Гораздо опаснее удары "Искандерами" или "Кинжалами" без предупреждения,

– объяснил Свитан.

Ведь боевая часть даже одной такой баллистической ракеты весом полтонны, как отметил полковник запаса, нанесет в разы больше проблем, чем "Орешник". Он заметил, что эта межконтинентальная ракета – это больше оружие информационного характера или же та, которая способна доставить ядерные боеголовки. Однако Свитан считает, что россияне не станут запускать ядерку.

Они прекрасно понимают, что после применения ядерного оружия 10 их атомных станций взлетят на воздух. Получить 10 "Чернобылей" на европейской части России это то же, что поставить на ней крест,

– озвучил Свитан.

Что прогнозируют другие эксперты?