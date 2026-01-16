Експерт сказав, чи може Росія вдарити "Орешником" по Україні найближчими днями

Росія, згідно з даними моніторингових каналів, може спробувати скоро вдарити знову своїм "Орешником". За добу до цього вона зобов'язана поінформувати ядерні держави про запуск такої міжконтинентальної балістики. Після отримання попередження посольства інших країн в Києві будуть поінформовані про загрозу.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що першочергово відреагує на небезпеку американське посольство, однак поки що ніяких заяв з відомств не звучить.

Дивіться також Здається страшним, але є нюанс: на що зробили ставку у Кремлі, б'ючи "Орешником"

Які ракети більш небезпечні, ніж "Орешник"?

На думку військового експерта, навряд чи найближчим часом Росія запустить по Україні, зокрема Києву, "Орешник". Зі слів Світана, ворог вкотре намагається залякати українців, вплинути на їхній психологічний стан.

Триває 12-й рік війни й 4-й повномасштабної, тому ми всі прекрасно розуміємо все. Проблема "Орешника" занадто перебільшена. Набагато небезпечніші є удари "Іскандерами" чи "Кинджалами" без попередження,

– пояснив Світан.

Адже бойова частина навіть однієї такої балістичної ракети вагою пів тонни, як наголосив полковник запасу, завдасть в рази більше проблем, ніж "Орешник". Він зауважив, що ця міжконтинентальна ракета – це більше зброя інформаційного характеру або ж та, яка здатна доставити ядерні боєголовки. Однак Світан вважає, що росіяни не стануть запускати ядерку.

Вони чудово розуміють, що після застосування ядерної зброї 10 їхніх атомних станцій злетять у повітря. Отримати 10 "Чорнобилів" на європейській частині Росії це те саме, що поставити на ній хрест,

– озвучив Світан.

Що прогнозують інші експерти?