Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о поставках ракет Tomahawk для Украины. В Кремле заявили, что Россия ожидает более конкретных действий Вашингтона дальше.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, которого цитирует российское агентство "Интерфакс".

Что ответили в Кремле на слова Трампа относительно Tomahawk?

Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, что решение о передаче Киеву ракет Tomahawk частично уже принято.

Мы так понимаем, что нужно дождаться, наверное, более четких заявлений, если они будут,

– отметил прихвостень Путина.

Представитель Кремля также заявил, что американцы сначала поставляют оружие партнерам, а потом уже звучат заявления. По крайней мере так, по словам Пескова, всегда было при администрации Байдена.

"Нам это хорошо известно. На этот раз посмотрим", – сказал пресс-секретарь российского диктатора.

Дмитрий Песков также напомнил о позиции Москвы, которую, по его словам, президент Владимир Путин "четко изложил" во время заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Это серьезный виток эскалации, который, впрочем, не сможет изменить ситуацию на фронтах для киевского режима,

– цинично сказал спикер Кремля.

Кстати, политолог Владимир Фесенко предполагал в эфире 24 Канала, что, если Владимир Путин начал касаться темы Tomahawk, которые США могут передать Украине, то это свидетельствует, что российский диктатор почувствовал реальную опасность для себя. По мнению эксперта, Вашингтон в ответ на заявление Путина вокруг Tomahawk может дать две реакции.

Что известно о возможной передаче ракет Tomahawk Украине?