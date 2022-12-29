Когда один из обломков российской ракеты упал на жилой дом в Бортничах, внутри как раз находились люди. Позже семья поделилась с журналистами своей историей.
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Жительница одного из поврежденных домов рассказала, что в момент падения обломка ракеты была на работе.
Мне позвонила внучка и в истерике кричит: "Бабушка, у нас горит дом. Был прилет, маму привалило, она в отключке". Это все, что я услышала,
– рассказала женщина.
Уже через 10 минут после этого она приехала домой и увидела значительные разрушения. По словам женщины, ее внучка чувствует себя нормально, однако дочери понадобится операция.
Также в доме находился мужчина. И хотя комната, в которой он находился, больше всего разрушена, местный житель чудом уцелел.
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Обломки российских ракет разрушили дома в Бортничах / Фото Суспільне
Последствия ракетной атаки россиян в Бортничах / Фото Суспільне
Последствия ракетных обстрелов Киевщины
- Начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что в небе над Киевом обнаружили 16 воздушных целей. Все ракеты уничтожили силы ПВО.
- Обломки российских снарядов повредили медучреждение и частные дома. Спасатели показали жуткие фото последствий.
- В Дарницком районе повреждены 3 частных дома и один автомобиль.
- В Голосеевском районе обломки ракеты обнаружели на проезжей части и территории одной из школ. В Соломенском – ракеты упали на дорогу. В Печерском – на детскую площадку и один из дворов. Поврежден автомобиль. К счастью, в этих трех районах обошлось без пострадавших.