Об этом 6 декабря рассказал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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"В Черном море – 15 вражеских кораблей, среди них – 2 ракетоносителя (надводный и подводный), 12 "калибров", – написал Братчук.

Возможны новые атаки

Информацию подтвердила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона. Она сказала, что сейчас угроза рэкетных ударов.

Корабельная группировка немного уменьшилась, есть потребность зайти в пункты базирования, чтобы пополнить запасы. Однако все равно на дежурстве остались подводные и надводные ракетоносители. Это означает, что минимум 12 ракет типа "Калибр" снаряжены и готовятся к применению. Не следует расслабляться, – подчеркнула спикер.

Гуменюк добавила, что враг атакует не только массированно – он наносит одиночные ракетные удары. Поэтому возможны атаки на объекты, где уже было попадание.

Предварительная масштабная атака: кратко