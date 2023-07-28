Ракетная опасность находилась в центральных, северных и восточных областях. Об этом пишет 24 Канал.
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Днем 28 июля во многих областях Украины объявили тревогу. Была угроза ракетных обстрелов.
Ракетная опасность находилась в центральных, северных и восточных областях. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Россия накапливает силы для новых атак, – в ВСУ предупредили о высокой вероятности ракетных ударов