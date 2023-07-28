12:31 Спикер Воздушных сил рассказал, что Ту-22м3 обнаружили раньше. Он вылетел с аэродрома "Шайковка". Когда он вышел на пусковые рубежи, в областях, куда могло достать вражеские ракеты Х-22, а, возможно, и Х-32, объявляли тревогу. Позже Ту-22м3 развернулся и улетел.

"Соответственно, угрозы уже нет. Принимается решение органами военного управления на то, чтобы пошли отбои по областям", – отметил Игнат.

В то же время спикер Воздушных сил не исключил, что оккупанты снова могут поднять Ту-22м3, поэтому следует быть осторожными.