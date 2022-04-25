Однако ситуация контролируется, заверил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
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Детали власти обещают позже, а пока людей просят оставаться в укрытиях. Перед этим Козицкий сообщал, что в области работает ПВО.
Почти по всей Украине – воздушная тревога
Практически в каждой области Украины с утра объявили о воздушной тревоге. В некоторых регионах, помимо Львовщины, тоже слышны звуки взрывов. Например, в Винницкой и Ровенской областях.
Напомним, в укрытиях следует оставаться до повторного сигнала тревоги, который означает, что опасность миновала.