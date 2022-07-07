Сделав это с Северодонецком и Лисичанском, теперь обстреливают другие города. В частности, участились такие вражеские "прилеты" в Славянск.
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Город снова обстреляли
Начальник городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что 7 июля Славянск подвергся очередному враждебному обстрелу из РСЗО.
В этот раз снова пострадали микрорайоны Лесной и Словкурорт. К сожалению, есть раненые люди.
Руководитель общины призвал беречь себя. Без необходимости людям не стоит выходить на улицу.
Славянск снова под обстрелом: смотрите видео
Что известно о боях на Славянском направлении
- Вечером 3 июля стало известно, что подразделения ВСУ были вынуждены выйти из Лисичанска. Следующей целью врага будет Славянск, а также, вероятно, Краматорск и Бахмут. Поэтому мэр призвал местных выезжать. Это поможет ВСУ работать эффективно. А люди сохранят жизнь и не пострадают от вражеских обстрелов.
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович также предупреждал об опасности и предполагаемом сценарии развития военных событий в Славянске. По его словам, сейчас Россия сосредоточила там до 25 батальонных тактических групп. Они пытаются продвигаться, но успешно получают по морде от украинских защитников.
- Генштаб такие данные подтверждает. По данным ведомства, на Славянском направлении российская армия пытается улучшить свое тактическое положение и подготовить благоприятные условия для наступления в направлении Изюм – Славянск. Попытка врага атаковать на направлении Долгенькое – Мазановка была неудачной, ВСУ нанесли россиянам потери.
Предыдущие обстрелы Славянска и Краматорска: смотрите видео