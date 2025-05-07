Она является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). 24 Канал провел расследование о деятельности компании и ее вовлеченности в ведение войны России против Украины.

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Кто в России несет ответственность за ракетную компоненту

Прежде всего стоит заметить, что понимание структуры собственности компании и причастность к ее деятельности приближенных к российскому диктатору Владимиру Путину лиц сейчас крайне важны с точки зрения привлечения россиян к ответственности за международные преступления.

Это связано с тем, что его друзья и даже их дети часто оказываются причастными к обеспечению работы мощных предприятий российского ВПК.

Юридически КТРВ на 100% принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом ("Росимущество") и является одним из главных поставщиков оружия и компонентов для российской авиации. Практически все предприятия, входящие в холдинг, занимаются изготовлением компонентов для производства вооружения, в частности крылатых ракет 3М14 "Калибр", Х-101, Х-38, Х-59 и Х-69 и других изделий.

Председателем совета директоров всей корпорации является приближенный к Путину председатель высшего совета "Единой России" и действующий посол страны-агрессора в Беларуси Борис Грызлов. Отметим, что он занимал множество должностей в правительстве за последние 20 лет, а также был представителем России в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.



Борис Грызлов на встрече Трехсторонней контактной группы / Фото из соцсетей Дарки Олифер

Зато генеральный директор КТРВ Борис Обносов является бывшим работником постоянного представительства России при ООН и доверенным лицом главы Кремля. Стоит отметить, что именно "ТРВ-инжениринг" с адресом регистрации в Королеве благодаря указу Обносова получила возможность проводить закупки для огромного оборонного холдинга, несмотря на то, что фактически является частной.

Добавим, что, согласно открытым данным, "ТРВ-инжениринг" на 100% принадлежит таганрогской компании "Звезда-стрела". 49% последней фирмы находятся в собственности КТРВ, а еще 40% – обносовской компании "Теплосервис", половиной из которых владеет дочь Обносова, 35-летняя визажистка Ольга Зорикова.



Визажистка и дочь Бориса Обносова Ольга Зорикова / Фото из соцсетей Зориковой

Тогда как директором "ТРВ-инжениринг" является Михаил Колесников, которого в конце прошлого года российские силовики задержали по подозрению в хищении 40 миллионов рублей. Впрочем, несмотря на уголовное дело, он продолжает активно работать на обеспечение российских оборонных контрактов.

Заметим, что задержание предпринимателя, вероятно, свидетельствует о том, что в Кремле были недовольны результатами ракетных обстрелов Украины. Однако, компания-закупщица является так называемой карманной кормушкой для окружения Путина и в связи с этим никакого наказания Колесников не понесет.



Задержание Михаила Колесникова / Скриншот с видео российских силовиков

Причастность к изготовлению ракет, которыми Россия постоянно бьет по Украине и убивает мирных жителей, делают Колесникова, Зорикову и всех других работников "ТРВ-инжениринг" не только законными целями для украинских Сил обороны, но и соучастниками международных преступлений.