Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что ночью украинская авиация наносила мощные удары оккупантам. Именно за это они решили подло отомстить, передает 24 канал.

Враг нанес ракетные удары по аэродромам Ивано-Франковска, Луцка, по Киевщине, Харьковщине, Полтавщине, Днепру и другим местам. Это попытка прекратить действия нашей авиации, но за неимением профессиональной подготовки россиян большая часть ударов была по гражданским целям,

– рассказал Арестович.

По его словам, в Днепре попали в обувную фабрику и многоэтажку. Арестович заверил, что все знают, с кем имеют дело и все решится в бою.

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