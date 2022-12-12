Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, в принципе система С-300 еще может ограниченно сбивать баллистические ракеты.
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В таком случае нужно, чтобы сама установка находилась вблизи объекта, который пытается поразить враг. Но вообще Украина не может сбивать баллистические ракеты имеющимися как советскими, так и западными комплексами. Они направлены против авиации и крылатых ракет. И оккупанты это знают.
В чем разница между крылатыми и баллистическими ракетами
Как отмечает Нарожный, крылатая ракета летит как обычный самолет на скорости до 800 километров в час. Баллистическая ракета имеет совсем другой принцип деяния.
Баллистическая поднимается на высоту примерно 100 км и падает на цель с такой высоты. Летит она с огромной скоростью и маневрирует. Эти хаотические движения при падении истощают ракету ПВО, которая должна такие же движения сделать, чтобы сбить,
– отметил Нарожный.
Именно поэтому радиус действия систем ПРО достаточно мал. Одна из эффективных систем – это Patriot. Но Запад точно не сможет передать его в таких количествах, чтобы Украина прикрыла все энергетические объекты.
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"Запад мог бы передать авиацию или другие средства, которые могли бы поразить корабли России, откуда пускают ракеты. Те же беспилотники дальнего действия, которые уничтожили б ракетоносцы Ту-95, Ту-160 в местах дислокации или же склады баллистических ракет. Но, к сожалению, не верю, что нам передадут такие средства поражения", – считает Нарожный.
Россия еще может наносить массированные ракетные удары
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что Россия еще имеет ракеты для 3-5 массированных ударов, если будут запускать по 80 – 90 ракет.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупантам нужно около недели, чтобы подготовить массированный ракетный удар.
- Кроме того, по словам Игната, украинские силы ПВО не могут сбивать ракеты, которые оккупанты запускают из систем С-300.