Оба мужчины погибли от российской ракеты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Свои.Кривой Рог".

Читайте также В Кривом Роге прощаются с 3-летним Тимофеем Цвитком, который погиб из-за российской атаки

Что известно об Олеге Дехтеренко

О мужчине рассказывают, что он работал техником в "Укртелекоме" более 20 лет. Он рос сиротой только с бабушкой. У Олега осталась жена, внучка и сын Антон.

В момент удара по городу Дехтеренко встречали с работы жена и внучка, они шли домой ужинать и находились возле детской площадки. Обломок убил мужчину мгновенно, а его жена смогла вовремя оттолкнуть внучку и самостоятельно оказать себе первую помощь.

В Кривом Роге попрощались с Олегом Дехтеренко / Фото "Свої.Кривий Ріг"

Веселый, добрый, помогал всегда всем, насколько его дети любили наши. Никогда не подводил,

– вспоминают о Дехтеренко коллеги.

Как происходило прощание и что вспоминают о Владиславе Стихилясе

Владиславу Стихилясу было 29 лет. Во время обстрела он возвращался домой на такси. Ракета попала рядом с машиной и он сгорел внутри.

Мужчина работал фитнес-тренером в местном тренажерном зале. Также занимался творчеством, рисовал, ходил в художественную школу в детстве.

В Свято-Преображенском соборе Кривого Рога попрощались с Владиславом Стихилясом / Фото "Свої.Кривий Ріг"

Был хорошим другом, собеседником, очень классным человеком. Всегда был задумчивый, имел классный юмор. Во время последней нашей встречи смотрели вместе мультики, после шахедной атаки. Страшно было, поэтому вместе были,

– говорит о Владиславе его одногруппница.

Отец Влада военнослужащий и защищает Украину с 2014 года. У мужчины остались мать, папа и сестра.

Ранее в Кривом Роге попрощались с двоюродными братьями, которые также погибли в результате российской ракетной атаки 4 апреля. В Храме Рождества Христова на Восточном-2 пришли десятки людей. Среди них были родные, друзья, учителя, знакомые.