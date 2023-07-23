Пережил даже большевиков: история Спасо-Преображенского собора, по которому ударили россияне

Чуть ли не каждый раз, когда наступает тьма, оккупанты бьют по украинским городам. В ночь на 23 июля они в очередной раз обстреляли Одессу, в результате чего были жертвы и пострадавшие, а также разрушен центральный Спасо-Преображенский собор.

Он располагается в центральной, исторической части города, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Кроме разрушения самого здания пострадали и православные святыни. В частности, из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Что известно о Спасо-Преображенском соборе, рассказывает 24 Канал.

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Просуществовал более 200 лет

Собор, по которому ударила страна-террористка, не устающая восхвалять их "православие", является крупнейшим православным храмом Одессы, первый камень в строительство которого был заложен еще в 1795 году.

Строили церковь по проекту инженера В. Вонрезанта. А торжественное освящение достроенной церкви, ставшей прародительницей будущего кафедрального собора, произошло 215 лет назад – 25 мая 1808 года.

В свое время этот собор считался величайшим сакральным сооружением Российской империи. Также по некоторым данным, в начале XX века здесь могли уместиться одновременно 12 тысяч человек, а сегодня – до 15 тысяч человек.

Кроме современных икон в соборе сегодня хранятся и святыни:

медный крест, отлитый из монет, которые покидали русские солдаты, уходя на Крымскую войну в 1854 году,

мощи Святителя Иннокентия (Борисова),

икона Касперовской Божией Матери, созданная в ХVІ веке,

список чудотворной иконы Матери Божьей, называемой Иверской.

Как выглядит Спасо-Преображенский собор после удара страны-террористки / Соцсети, Офис генпрокурора

Разрушен собор не в первый раз

Заметим, что оккупационные власти не впервые разрушают этот одесский храм. Более 90 лет назад, в 1932 году, собор закрыли, а через четыре года – разрушили до основания. Перед этим, под давлением заинтересованных в разрушении собора лиц, главный архитектор города подписал постановление о том, что он якобы не представляет архитектурной ценности.

При этом сначала святыню советские власти тщательно разграбили, ведь собор был облицован, а его полы были выложены плитами мрамора и гранита. Что произошло с награбленным имуществом – доподлинно неизвестно и сегодня.

Более того, большевистской власти, которую так восхваляет Россия и правопреемницей которой себя считает, было мало по камушку разобрать место, куда приходили молиться верующие. Она решила устроить на месте собора развлекательное место, а на месте главного алтаря хотели разместить туалет.

От такого осквернения места спасло покровительство академика Владимира Филатова. Вместо туалета установили фонтан с большой мраморной вазой в виде цветка, который после восстановления церкви перенесли на место первого городского фонтана на Соборной площади.

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Само же восстановление собора началось после развала "тюрьмы народов", в 1999 году с постановления Кабмина. Согласно ему, Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор был включен в "Программу воссоздания выдающихся утраченных памятников истории и культуры Украины". В день, когда освятили место начала восстановления, в фундамент собора заложили капсулу с посланием будущим поколениям Одессы и мощами Георгия Победоносца.

Также для собора из Греции были доставлены колокола, отлитые из бронзы с добавлением серебра, которые, как сообщают в сети, были изготовлены лучшими мастерами мира. Эти колокола считаются уникальными, каждый из них соответствует определенной ноте.

Также в состав архитектурного комплекса собора входит подземный храм, освящённый в честь одесского чудотворца Иннокентия. В нем может уместиться до полутора тысячи человек.

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Освящение же отстроенного прекрасного храма состоялось 6 января 2005 года. А в ночь на воскресенье, 23 июля, "достойные потомки" Союза его разрушили снова. Они попали в центральный алтарь, в результате чего частично разрушили здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повредили внутреннюю отделку и иконы. Также полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Однако как Украина воспроизвела его после большевистского нашествия, так и возобновит после обстрела террористов. А пока не началась реконструкция, одесситы с самого утра после атаки вышли к Спасо-Преображенскому кафедральному собору, чтобы убрать последствия российской атаки.

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