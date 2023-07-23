Очевидно, по мнению российского минобороны, "террористические акты" готовили именно в историческом центре Одессы, в частности – в Свято-Преображенском соборе. Что заявили российские пропагандисты – передает 24 Канал.

Все о ночной атаке Разрушенный Спасо-Преображенский собор: что известно о самой большой атаке на исторический центр Одессы

Россияне цинично врут о ракетной атаке

Россияне пробили очередное дно своими циничными заявлениями. Минобороны оккупантов прокомментировало ракетную атаку по Одессе и заявило, что "все запланированные цели были уничтожены".

Сегодня ночью ВС нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления в районе Одессы. На пораженных объектах находились иностранные наемники. Все спланированные до удара цели уничтожены,

– цинично солгало минобороны России.

Очевидно, "военными объектами", по мнению захватчиков, стали исторические здания в центре Одессы. Пострадали ведь не только гражданские дома, но и Свято-Преображенский собор, Дом ученых и другие памятники архитектуры. Также под вражеским ударом снова оказалась портовая инфраструктура.

Кроме того, в результате ракетных обстрелов погиб 49-летний мужчина, работавший охранником на частном объекте, еще 22 украинца пострадали. Множественные ранения также получили 4 ребенка.

Сейчас на местах происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и сотрудники полиции, фиксирующие очередное военное преступление России. Обзор продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается, а работники Офиса генпрокурора фиксируют все факты нарушения законов и обычаев войны.

Российская пропаганда радуется ударам по Одессе

Российские пропагандисты Ольга Скабеева и Владимир Соловьев на своих эфирах цинично радуются ракетным ударам по Одессе. Более того, кремлевские прихвостни угрожают "не оставлять Одессу". Вроде бы, "ее потом отстроят".

Однако в очередной раз российская пропаганда пробила дно, обвиняя в атаке на Одессу Вооруженные Силы Украины. Скабеева цинично утверждала, что ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору якобы нанесли из "украинских систем ПВО". После этого русские боты начали писать в Википедии нарративы пропаганды. И всякий раз, когда украинцы редактировали материалы статьи, российские пропагандисты снова цинично врали. Более того, некоторые из них даже писали, что собор якобы расположен в "Одессе, Россия".