Вочевидь, на думку російського міноборони "терористичні акти" готували саме в історичному центрі Одеси, зокрема – у Свято-Преображенському соборі. Що заявили російські пропагандисти – передає 24 Канал.

Усе про нічну атаку Зруйнований Спасо-Преображенський собор: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси

Росіяни цинічно брешуть про ракетну атаку

Росіяни пробили чергове дно своїми цинічними заявами. Міноборони окупантів прокоментувало ракетну атаку по Одесі й заявило, що "усі заплановані цілі було знищено".

Сьогодні вночі ВС завдали удару високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ із застосуванням безекіпажних катерів, а також місця їх виготовлення в районі Одеси. На уражених об'єктах перебували іноземні найманці. Усі сплановані до удару цілі знищені,

– цинічно збрехало міноборони Росії.

Вочевидь, "військовими об'єктами" на думку загарбників стали історичні будівлі в центрі Одеси. Адже постраждали не лише цивільні будинки, а й Свято-Преображенський собор, Будинок вчених й інші пам'ятки архітектури. Також під ворожим ударом знову опинилася портова інфраструктура.

Крім того, унаслідок ракетного обстрілу загинув 49-річний чоловік, який працював охоронцем на приватному об'єкті, ще 22 українців постраждали. Множинні поранення також отримали 4 дітей.

Нині на місцях подій працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції, які фіксують черговий воєнний злочин Росії. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, а працівники Офісу генпрокурора фіксують усі факти порушення законів та звичаїв війни.