Таку заяву вона зробила під час ефіру на пропагандистському шоу. Крім того, кремлівські посіпаки також заявляють, що це буцімто "ракета від української ППО влучила у собор" в Одесі, передає 24 Канал.

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"Ми, ясна річ, не агресори"

Вкиди російських посіпак продовжують шокувати цинізмом. Одна з ключових російських пропагандисток Скабєєва на своєму ефірі почала обговорювати "удари возмєздія" по Одесі. Раптово вона згадала, що Росія нібито "не агресор", тому вкотре звинуватила Україну. Ба більше, Скабєєва заявила, що "радіє" черговим ракетним ударам.

Ми із задоволенням дивимося на удари по Одесі,

– заявила пропагандистка.

Цинічна заява пропагандистки: дивіться відео

Ракетні удари по Одесі обговорювали пропагандисти й на ефірі ще одного кремлівського блазня – Владіміра Соловйова. Так звані "експерти" почали цинічно обговорювати знищення Одеси ракетами. Росіяни раділи ударам по цивільному населенню й, ба більше, почали пропонувати нищити Київ і Львів.

"Ми Одесу не збережемо. Ми її потім наново відбудуємо. Щонайменше – портову зону. Але я пам'ятаю – оперний театр ми збережемо", – цинічно заявив Соловйов.

Пропагандисти сміються з ракетних ударів: дивіться відео

Цинічності немає меж

Ракетна атака у ніч на 23 липня стала приводом для вкидів ворожої пропаганди. Все дійшло до того, що росіяни почали писати на Вікіпедії, що Свято-Преображенський собор буцімто "атакували ЗСУ". Після цього українці почали виправляти матеріали Вікіпедії, проте російські посіпаки знову вражали цинічністю.

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Ба більше, цинічність росіян пробила чергове дно, коли на Вікіпедії хтось із користувачів вказав, що Спасо-Преображенський собор розташований у Росії.



Російська пропаганда не має меж / Скриншот із соцмереж

Росіяни завдали ракетного удару по собору в Одесі