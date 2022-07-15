Готовился идти в школу: 7-летний Максим с мамой погибли после ракетного обстрела Винницы
Источник:Алина Боднар
российские военные 14 июля цинично ракетами атаковали Винницу, в результате чего погибли более 20 человек. Среди жертв атаки есть дети, среди которых 7-летний Максим Жарий и его мама Виктория.
Мать и сын погибли в диагностическом центре
В результате ракетного удара россии в Виннице погиб мальчик Максим и его мать Виктория Рекута. Они приехали в Винницу из села Малая Мочулка.
Это важно Мама погибшей 4-летней Лизы из Винницы жива, тела 13 человек до сих пор не опознаны
Мама Максима, работающая стоматологом, вместе с сыном на момент обстрела была в диагностическом центре "Нейромед", куда попала российская ракета. Из-за удара они погибли.
Виктория и ее сын Максим Фото из фейсбука Алины Боднар
Мальчик готовился 1 сентября идти в школу.
Мальчик Максим, погибший в Виннице / Фото из фейсбука Алины Боднар
Тела Виктории Рекуты и ее сына Максима 15 июля должны были привезти в родной дом в Малую Мочулку.
Погибшие мальчик Максим и его мама Виктория / Фото из фейсбука Алины Боднар
Ракетный удар россии по Виннице: что известно
- вооруженные силы россии утром 14 июля атаковали Винницу, нанеся удар тремя ракетами. Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что Силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью. Эту информацию подтвердили в ВСУ.
- российские военные запустили по Виннице ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря с корабля из района мыса Фиолент. Оккупанты попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный".
- На месте ракетного удара возник большой пожар, который перекинулся на автостоянку.
- В результате обстрела пострадала почти сотня человек, 50 из которых – в тяжелом состоянии. Мэр Винницы Сергей Моргунов сообщил, что четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.
- По состоянию на 13:00 15 июля количество жертв возросло до 23 человек. Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что в настоящее время удалось идентифицировать 19 из 23 погибших. Среди убитых россиянами – трое детей: 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков 7 и 8 лет.
- 7-летний Максим погиб в медицинском центре, а другой – ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал в огненную ловушку.
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