Готувався йти до школи: 7-річний Максим з мамою загинули після ракетного обстрілу Вінниці
Джерело:Аліна Боднар
російські військові 14 липня цинічно ракетами атакували Вінницю, внаслідок чого загинуло понад 20 людей. Серед жертв атаки є діти, серед яких 7-річний Максим Жарій і його мама Вікторія.
Мати й син загинули в діагностичному центрі
Унаслідок ракетного удару росії у Вінниці загинув хлопчик Максим та його мати Вікторія Рекута. Вони приїхали до Вінниці із села Мала Мочулка.
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Мати Максима, яка працює стоматологинею, разом із сином на момент обстрілу була в діагностичному центрі "Нейромед", куди влучила російська ракета. Через удар вони загинули.
Вікторія та її син Максим Фото з фейсбуку Аліни Боднар
Хлопчик готувався 1 вересня йти до школи.
Хлопчик Максим, який загинув у Вінниці / Фото з фейсбуку Аліни Боднар
Тіла Вікторії Рекути та її сина Максима 15 липня мали привезти до рідної домівки у Малу Мочулку.
Загиблі хлопчик Максим і його мама Вікторія / Фото з фейсбуку Аліни Боднар
Ракетний удар росії по Вінниці: що відомо
- збройні сили росії зранку 14 липня атакували Вінницю, завдавши удару трьома ракетами. Глава Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов інформував, що Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети над областю. Цю інформацію підтвердили у ЗСУ.
- російські військові запустили по Вінниці ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря з корабля з району мису Фіолент. Окупанти влучили в медичний центр і Будинок побуту "Ювілейний".
- На місці ракетного удару виникла велика пожежа, яка перекинулася на автостоянку.
- Унаслідок обстрілу постраждало майже сотня людей, 50 з яких – у важкому стані. Мер Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що четверо постраждалих перебувають у критичному стані.
- Станом на 13:00 15 липня кількість жертв зросла до 23 людей. Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що наразі вдалося ідентифікувати 19 з 23 загиблих. Серед вбитих росіянами – троє дітей: 4-річна дівчинка Ліза та двоє хлопчиків 7 та 8 років.
- 7-річний Максим загинув у медичному центрі, а інший – чекав на свого дядька у припаркованій автівці та потрапив у вогняну пастку.
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