Было 2 прилета вблизи самих Черкасс, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По состоянию на 14:20 известно, что поврежден объект инфраструктуры.
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Российские оккупанты 26 июня нанесли ракетные удары по Черкасской области. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали.
Источник:фейсбук Игоря Табурца
Было 2 прилета вблизи самих Черкасс, сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
По состоянию на 14:20 известно, что поврежден объект инфраструктуры.