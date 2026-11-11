"Сбили" 4 единицы: эксперт объяснил путаницу россиян с ракетами Rusty Dagger

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" Иван Киричевский. По его словам, сейчас возникает вопрос, есть ли вообще у Сил обороны на вооружении такие ракеты.

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Что известно о ракетах Rusty Dagger?

Как подчеркнул Киричевский, американцы разрабатывали Rusty Dagger в рамках программы ERAM, которая стартовала в 2024 году. Уже в 2026-м проект дошел до стадии реализации. Прошлой осенью появились обнадеживающие новости о том, что США передадут Украине 3000 таких ракет.

"Бандероль", "Дань-Т", "Герань" – пока еще не определились, как именно их называть. Являются ли они малыми крылатыми ракетами или же реактивными беспилотниками. Грубо говоря, Rusty Dagger – это похожее оружие. Речь идет о малогабаритных крылатых ракетах– отметил Киричевский.

При этом, по самым оптимистичным оценкам, в США якобы производят максимум 50 таких ракет в месяц. В то же время в США еще в 2010-х годах предполагали, что наряду с дорогими ракетами нужно применять что-то дешевое. Однако за 10 лет им не удалось разработать что-то эффективное.

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Соответственно, Украина и Россия были первыми, кто начал применять такие средства. Так, на территории России уже фиксировали "Паляницу" и более медийный "Барс".

В России заявили, что сбили американские ракеты, но затем удалили сообщение: смотрите видео 24 Канала

Что происходит в головах россиян? Это их проблема. С таким же успехом, с каким они сбивают американские ракеты, они рассказывают, что захватили территорию на Донбассе, которая находится под нашим контролем. Поэтому к этой истории стоит относиться с определенным скепсисом. Им привиделся Rusty Dagger? Это их проблемы. А что туда летело? Это не для разглашения– отметил Киричевский.

Добавим, что в Минобороны и в российских телеграм-каналах действительно сообщали о сбитии этих ракет. Однако впоследствии там начали удалять эти сообщения.