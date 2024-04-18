Об этом мэр Киева сообщил в телеграм-канале.

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"Сегодня первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. Вместе с защитниками поехали и 6 киевских техников-протезистов, которые будут учиться в Германии этому делу. А после возвращения будут работать в новом Центре протезирования военных", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что в марте во время визита в Киев немецкие специалисты выразили готовность протезировать в Берлине 60 украинских военных.

Встреча мэра Киева с ранеными украинскими защитниками перед их поездкой в Германию / Фото КГГА

Кличко также сообщил, что Центр протезирования создается на базе городской больницы №12 совместно с немецкими специалистами.

О содействии немцев в создании такого Центра я договорился с мэром Берлина Каем Вегнером во время визита в столицу Германии в сентябре прошлого года. Сегодня продолжается процесс поставки оборудования, закупленного немецкой стороной. Город начал обустраивать помещение будущего Центра,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко направил Верховной Раде и правительству предложения по решению проблемы жилья для внутренне перемещенных лиц по всей Украине. В частности, он предложил восстановить норму о безвозмездной передаче застройщиками части квартир в построенных домах громадам.