По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, из-за большого количества раненых солдат России, военные и городские больницы в Белгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону переполнены. Поэтому врачей и интернов со всей России свозят именно туда для оказания помощи военным, получившим ранения в боевых действиях на территории Украины.

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Ведь все медицинские учреждения, расположенные на приграничной с Украиной территории России, просто переполнены. Весь персонал у них работает в режиме чуть ли не 24/7, но поток раненых настолько велик, что даже логисты не успевают завозить в больницы самые необходимые препараты.

Жители Бурятии останутся без спасателей, врачей и мужчин

Российские военные обычно не доезжают в медицинские учреждения из-за отсутствия такмеда. Поэтому тот факт, что в Белгороде, Ростове и других городах больницы прекратили обслуживать гражданских, свидетельствует об огромном количестве потерь в оккупационном войске.

При этом медицинского персонала в российской глубинке не хватало даже в мирное время, потому что все реформы приводили лишь к тому, что на зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер где-нибудь вне Москвы или Санкт-Петербурга банально нельзя выжить.

Иногда для того, чтобы попасть в онколог или даже терапевт, ростовчанам приходилось записываться за несколько месяцев до приема. Говорить о каких-то плановых операциях вообще нельзя, ведь на всех больных не хватало специалистов.

Но после 24 февраля ситуация с доступом россиян к медицинскому обслуживанию становится с каждым днем все более критичной. В Краснодарском крае уже отменяют сделки из-за отсутствия определенных компонентов. Нет и не будет в российских больницах эндопротезов, качественных стентов запчастей для ремонта и обслуживания сложной аппаратуры. Конечно же, первыми этот кризис почувствовали жители глубинки. Ведь как только какие-то проблемы начались в Москве, туда сразу начали везти все из разваленных российских городов и сел. Ибо для кремлевской верхушки жизнь одного москвича стоит сотни бурят или удмуртов.

Однако есть в России и другой список медикаментов. Определенную часть того, что осталось, со всей страны-агрессора свозят в Белгород, Ростов, Курск и оккупированный Симферополь. Речь идет о пакетах для хранения крови, бинтах, шовном материале, системах для капельниц и непосредственно лекарствах. Ведь каждая больница прифронтового города ежедневно принимает сотни раненых оккупантов.

Впрочем, недавно в России придумали, как решить еще одну проблему – с нехваткой персонала в больницах прифронтовых городов. Чтобы "Ваньки" имели больше шансов выжить и вернуться на фронт, в российском Минздраве начали принудительно отправлять в приграничные с Украиной области медиков из разных регионов страны-бензоколонки.

Десятки врачей, медицинских сестер и фельдшеров вынуждены покинуть свои рабочие места, преодолеть путь в тысячи километров, лишь бы закрыть пробелы в разваленной путинской системе.

Итак, с каждой неделей войны гражданские россияне будут терять возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. И потому, что врачи будут работать "на войну", и из-за нехватки лекарств и расходников. Поэтому вскоре в условной Бурятии не останется ни мужчин (потому что погибнут в Украине), ни спасателей (потому что погибнут в Украине), ни медиков (потому что будут спасать раненых).

Путин будет разваливать Россию до последнего

Фактически российский диктатор превратился в человека, живущего в собственном перелельном мире по принципу "после нас хоть потоп". Ему не интересно, есть ли что обычные россияне, он не занимается потерями на фронте.

Его волнует только уничтожение Украины, пусть даже это приведет к окончательной потере Россией своей государственности. Со всеми проблемами, которые останутся после жизни нового Гитлера, россиянам придется разбираться уже после его смерти. Поэтому на подобные "мелочи" в Кремле вообще внимания не обращают.