Как известно, в завод попали российские снаряды. По этому поводу гендиректор записал видео, в котором все объяснил, сообщает 24 канал.

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Один из снарядов попал на склад, а второй – очень близко к коксовой батарее. Рано говорить и нельзя говорить, что комбинат "Азовсталь" остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим этот комбинат, он будет работать и будет приносить славу Украине так, как делал это всегда.

– уверенно сказал он.

По словам Цкитишвилли, с тех пор, как началась война, руководители грамотно разработали программу по остановке работы комбината.

"Мы остановили коксовые печи, снизили температуру, залили жидким стеклом, чтобы не дать дальше идти процессу коксования. Таким образом снизили до вполне безопасного уровня экологическую нагрузку на город и горожан. Коксовые батареи не страшны для них", – заверил он.

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