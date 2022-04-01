Об этом Арестович сообщил во время ежедневного брифинга. Он назвал то, что город все еще держится, героизмом.

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Командование оказывает определенную помощь, – Арестович

Командование оказывает определенную помощь, о которой рано говорить, но о Мариуполе помнят, оказывают ту помощь, которая возможна в нынешней очень непростой ситуации,

– подчеркнул Арестович.

Отметим, что 1 апреля из Мариуполя планируется эвакуировать большое количество людей. Из Бердянска в Запорожье выехала колонна из 43 автобусов с мариупольцами, к ним присоединился также частный транспорт.

Колонну сопровождают сотрудники ГСЧС и Красного Креста. К приему большого количества вынужденных переселенцев уже подготовились в Запорожье.

Смотрите брифинг Алексея Арестовича: