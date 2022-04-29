Об этом в эфире 24 канала сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что мост в селе Акимовка недалеко от Мелитополя сейчас не функционирует.

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Ключевой инфраструктурный объект

По словам Федорова, это был один из ключевых инфраструктурных объектов, по которому транспортировали военную технику из России в Мелитополь. Он подчеркнул, что она предназначалась не только для Мелитополя, но и для Мариуполя и юга Украины.

Надеюсь, что рашистам понадобится много времени для его восстановления. А когда мы вернемся, то сами сделаем это быстро,

– заявил мэр.

Федоров поблагодарил Вооруженные Силы Украины и Силы специальных операций за то, что парализовали движение транспорта врага. Он подчеркнул, что теперь оккупантам придется долго ждать подкрепления.

К слову, в сети опубликовали видео взорванного моста вблизи Мелитополя. На видео виден извитый металл, а также вырванный путь.

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