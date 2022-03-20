Это в очередной раз подчеркнула омбудсменка Людмила Денисова, призвав международное сообщество к решительным действиям для сдерживания агрессии России и принуждения страны-агрессора к прекращению войны на территории Украины.

Важно Офис омбудсмена получал жалобы об изнасиловании российскими оккупантами

Как оккупанты морят голодом мирное население:

Жители Мариуполя, бежавшие от бомбежек российских оккупантов в Мангуш и Мелекино, умирают от голода. Оккупанты не допускают гуманитарные грузы с пищей, лекарствами, предметами первой необходимости.

Страдает от гуманитарной катастрофы город Чернигов – нет ни электроэнергии, ни тепла, ни воды. Почти неделю идут переговоры об эвакуации и гуманитарном коридоре, но рашисты на него не согласны.

В Херсонскую область оккупанты не пропустили 14 фур с гуманитарной помощью, заставив вернуть их обратно на полпути. В гуманитарном грузе было самое необходимое: средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание. Не попали в область немало медикаментов, в том числе и инсулин, в котором сейчас остро нуждаются многие жители.

И это только о самых больших городах. Не может попасть гуманитарный груз и в населенные пункты, где ведутся боевые действия на Харьковщине, Луганщине, Донбассе, Киевщине.

Лишение мирного населения пищи и медикаментов является ничем иным, как пыткой и прямым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека,

– подчеркнула Денисова.

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