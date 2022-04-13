Минцифра получила 31 заявление о российских убийцах

В Минцифре 13 апреля сообщили, что распознали первые лица убийц в Буче, Ирпене и Гостомеле. Это удалось сделать благодаря чат-боту "єВорог".

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Сообщается, что недавно в чате появилась возможность сообщать об оккупантах Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Минцифры заявило, что уже получило 31 заявку о российских убийцах.

В министерстве призвали украинцев отправлять данные россиян, если удалось зафиксировать лицо оккупантов на фото, видео или через системы видеонаблюдения.

Также по возможности для скорейшего распознавания оккупантов нужно присылать их:

персональные данные;

военное подразделение;

действия в определенный промежуток времени.

Добавим, что украинская разведка недавно опубликовала список псковских десантников, которые совершали зверства в Киевской области. В списке имена 20 солдат и их домашние адреса.

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