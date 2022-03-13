З початку війни росія активно використовує тактику ДРГ. Це власне виявлення блокпостів, місць дислокації і переміщення ЗСУ, планування і проведення диверсійних актів у глибокому оперативному тилу. І відповідно створення плацдармів для подальшого просування регулярних підрозділів країни-окупанта.

Як українці можуть протидіяти діяльності ДРГ?

По-перше, закликаю мешканців Києва та інших міст. Звертайте увагу на переміщення груп від 2 до 6 осіб. Як правило, вони пересуваються пішки або на роверах (велосипедах) чи скутерах. Звертайте увагу на наявність наплечників. І головне – одяг. Наразі є інформація, актуальна для Вишгородського району та Мінського масиву Києва. Окупантам вдалося захопити склади ЗСУ. Диверсантів перевдягають у форму Збройних Сил України. Але звертайте увагу на берці. Вони у них чорного кольору. Це – нехарактерний колір для ЗСУ і Нацгвардії. Якщо члени ДРГ вбрані у цивільне, одяг може бути брудним.

По-друге, за інформацією Генштабу ЗСУ, наразі окупанти використовують маркування «свій-чужий». Себто наклеюють жовті стрічки, як у вояків ЗСУ. Але на відміну від ЗСУ, у російських окупантів стрічка також є на нозі.

На що ще варто звертати увагу?

Диверсанти здебільшого мають характерний російський акцент.

Якщо до вас звертаються з проханням: "православные, дайте попить водички", не відмовляйте. Але фіксуйте і повідомляйте до СБУ. Тим більше нараз створений колцентр. Фіксуйте переміщення, характер групи, кількісний склад, маршрути. Не обов’язково фотографувати, не наражайтеся на небезпеку. Не намагайтеся голіруч затримувати учасників ДРГ. Як правило, це підготовані спеціалісти. Ваше завдання – повідомити спецслужби і дати чіткі координати пересування цих груп.

Також наголошую, що російські ДРГ, як правило, не орієнтуються на місцевості.

Відповідно, будь-яке прохання російською чи ламаною українською повідомити той чи інший маршрут пересування має викликати у вас певні підозри. І ще одне: вони, як правило, просять зателефонувати. Не давайте мобільні телефони, уникайте спілкування. Документуйте, запам’ятовуйте, повідомляйте.

Нагадаю, 9 березня в Балаклійському районі на Харківщині Збройними Силами України була відбита спроба нападу на блокпост з боку ДРГ. Російська розвідгрупа була вщент розбита. Ба більше, при спробі втечі вони кинули своїх поранених.

Аналогічні ситуації спостерігалися в перші дні війни у столиці. Тоді була задіяна тактика масового проникнення до Києва учасників російських ДРГ.

Наразі вони всі знешкоджені, але ситуація все ще вимагає пильної уваги і контролю.

Я не закликаю вас до шпигуноманії. Але ви маєте усвідомлювати, що наразі триває активна фаза війни з Росією. Яка використовує підступні методи ведення війни. Наразі є інформація про те, що учасники ДРГ намагатимуться проникнути до столиці під виглядом мешканців тимчасово окупованих територій. Тому закликаю вас до пильності та уваги.

Звертайте увагу на пересування Києвом та передмістями бусів фірми «Гаврилівські курчата». За оперативною інформацією, окупаційним військам вдалося захопити автопарк цього колишнього підприємства. Нагадую, з січня 2021 року виробництво курятини припинене, а сама фірма перебуває в стані банкрутства. Якщо побачите автомобілі з цим логотипом – повідомляйте про їхні маршрути учасникам ТрО та спецслужбам.

Закликаю звертати увагу на спеціальні мітки на рокадних шляхах та дахах багатоповерхівок – кола, хрести тощо, нанесені фарбою. У разі їх виявлення, слід їх сфотографувати, повідомити про їхнє місцезнаходження правоохоронців та закидати їх піском. Також слід помічати стрічки на деревах – це також можуть бути мітки для маршрутів можливого пересування російських окупаційних військ.

І головне – віримо в нашу перемогу. Стоїмо міцно. Не втрачаймо віри у власні сили та ЗСУ.

Зараз ми є свідками народження нації. У вогні війни українці зрозуміли, що вони є господарями на власній, богом даній землі. І відповідно жоден чобіт окупанта – московський чи колаборантський – не буде диктувати нам умови та висувати територіальні претензії щодо самого факту існування української держави.

Слава Україні!