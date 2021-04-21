Майкл Щур рассказал об инциденте, который случился с ним в Киеве, на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко. Он хотел пропустить ребят на самокатах, однако они распылили ему в глаза газ из баллончика и ударили.

Журналист Роман Винтонив, более известный как Майкл Щур, рассказал о неприятности, которая с ним случилась.

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Инцидент Щура с парнями на самокатах: словесная перепалка

По его словам, в обед 21 апреля на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко он переходил дорогу по пешеходному переходу, когда заметил 2 парней, которые ехали велодорожкой на самокатах.

Я остановился, чтобы их пропустить. Потому что ехали они хорошо так и, как я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул: "Пропускай пешеходов",

– отметил Майкл Щур.

После этого парень слез с самоката, начался спор. Ведущий заявил, что тот должен был его пропустить, парень ответил, что нет, потому что он был на велодорожке. Далее участники конфликта посоветовали друг другу изучить правила дорожного движения.

Парень распылил газ и ударил журналиста

И тут проплывает черный лебедь. Он вытаскивает баллончик с газом и пшикает мне в глаза. Садится на самокат и продолжает свою прогулку,

– добавил журналист.

Схватка набрала обороты, Майкл Щур стащил парня с самоката и спросил, почему он распылил ему в глаза газ. Однако в ответ тот ударил ведущего. Позже к журналисту подошел другой парень и дал ему ключи, которые выпали из его рюкзака.

После определенного времени выяснений отношений парень сел на самокат и поехал в сторону Прорезной. "Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос", – вспомнил Майкл Щур.

Обращение к полицейским

Ведущий также рассказал, что звонил в полицию, однако она на место инцидента не приехала. Патрульные посоветовали написать в отделении заявление. Журналист так и сделал.

Кроме того, он подчеркнул, что готов нести ответственность, если нарушил закон. Однако ребятам на самокатах советует пропускать пешеходов, чтобы избегать таких ситуаций.

Справка. Роман Винтонов – украинский журналист, ведущий. Известный украинским зрителям под именем своего юмористического образа – Майкла Щура.

Майкл Щур рассказал о стычке с парнями на самокатах: видео