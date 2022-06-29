После подписания меморандума Турция упразднила свое вето на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Обе страны изъявили такое желание после вторжения России в Украину.

Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия и Швеция могут вскоре присоединиться к НАТО

Ранее Турция заявляла, что выступит против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, если они не выполнят ее требования. В частности, обе страны поддерживают организации, которые в Анкаре считают террористическими.

Однако перед Мадридским саммитом НАТО Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум. По информации Reuters , это произошло после 4 часов переговоров. Теперь обе страны могут присоединиться к НАТО.

Это событие станет самым большим сдвигом в безопасности Европы за последние десятилетия, ведь 2 страны, долгое время нейтральные и имеющие длинную границу с Россией, сейчас стремятся присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция поддержит приглашение Финляндии и Швеции в стремлении стать членами НАТО,

– говорится в заявлении президента Финляндии Саули Нииностио .

По его словам, шаги по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО будут согласованы в течение следующих двух дней. Соглашение подтвердили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Эрдоган в отдельных заявлениях после переговоров между главой НАТО и лидерами всех трех стран.

"Ключевой меморандум только что достигнут между Швецией, Финляндией и Турцией. Он прокладывает путь для вступления Швеции в НАТО", - отметила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон.

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Швеция и Финляндия выполнят условия Турции

В меморандуме прописаны конкретные условия, выполнив которые Финляндия и Швеция могут присоединиться к НАТО. Всего в документе 11 пунктов. Прежде всего, они связаны с обязательством Швеции и Финляндии полностью сотрудничать с Турцией в борьбе против терроризма.

В Анкаре ранее выражали обеспокоенность, что Швеция скрывает боевиков из запрещенной "Рабочей партии Курдистана", начавшей боевые действия в стране в 1984 году. В то же время в Стокгольме такие обвинения отрицали.

После подписания меморандума Финляндия и Швеция возложили на себя обязательство:

Установить механизм взаимодействия на всех уровнях власти, включая правоохранительные органы и разведывательные службы. Это обеспечит укрепление сотрудничества по противодействию терроризму, организованной преступности и общим вызовам.

Бороться с терроризмом в соответствии с положениями документов и политики НАТО и усилить для этого внутреннее законодательство

Расследовать преступления и противодействовать Курдской рабочей партии, которую Евросоюз и Турция считают террористическими, а также ее аффилированным организациям.

Принимать конкретные шаги по экстрадиции осужденных за терроризм.

Отменить все ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Бороться с дезинформацией и предотвращать злоупотребление свободой слова в пользу террористических организаций

"Если Швеция и Финляндия должны стать членами НАТО, они должны учитывать безопасность Турции, которая является членом Альянса 70 лет", - заявил Эрдоган.

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Присоединение обеих стран к НАТО укрепит Альянс

Снятие вето Турцией и последующее присоединение Финляндии и Швеции к НАТО укрепят реакцию Североатлантического союза на Россию, особенно в Балтийском море. Ведь членство обеих стран даст ему военное преимущество. В то же время Норвегия, Дания, Эстония, Латвия и Литва уже являются членами НАТО.

Президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовали подписание меморандума. Байден назвал это событие "решительным шагом к приглашению в НАТО в Финляндию и Швецию, что укрепит Альянс и коллективную безопасность".

В свою очередь, по словам Джонсона, такое начало саммита является "фантастической новостью". Генсек НАТО отметил, что 30 лидеров Североатлантического союза вскоре официально пригласят обе страны присоединиться.

Дверь открыта – вступление Финляндии и Швеции в НАТО состоится,

– подчеркнул Столтенберг.

Однако даже с официальным приглашением процесс ратификации решения всех 30 лидеров стран НАТО может занять до года.

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