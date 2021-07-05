Главный организатор преступной схемы – олигарх Олег Бахматюк. К такому выводу пришли работники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Кого еще подозревают в схеме

9 должностных лиц Нацбанка, среди которых и первый заместитель председателя;

экс-заместитель председателя правления ПАО "Виэйби Банк";

заместитель директора компании, готовившей рецензию на оценку имущества банка;

3 должностных лица частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами "ВиЭйБи Банк".

Следствие в отношении Бахматюка, его сестры Натальи Василюк и экс-главы правления "ВиЭйБи Банк" Дениса Мальцева проводят в отдельном производстве. Сейчас дело остановили, ведь все 3 подозреваемых находятся в розыске.

Детали коррупционного дела

В октябре 2014 года проблемный "ВиЭйБи Банк" попросил НБУ предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что финструктура не предоставила все необходимые документы, НБУ вопреки закону принял предложение.

При этом стоимость недвижимости, которую передали в залог Нацбанку, завысили почти в 25 раз. Реальная стоимость составляет 72,62 миллиона гривен, а не 1,8 миллиарда, как заявил "ВиЭйБи Банк". Кстати, ранее финучреждение уже занимало 3 миллиарда гривен у НБУ и не вернуло их.

Чиновники НБУ знали обо всех нарушениях, но все равно предоставили 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк". 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "ВиЭйБи Банк" неплатежеспособным, а кредит банк не вернул.