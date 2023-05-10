Эту информацию уже передали полиции. Об этом рассказали в Минобразования.
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Минобразования обратилось в полицию относительно документов Спартака Субботы
Ранее в МОН поступил запрос на публичную информацию о правдивости копий:
- документов об образовании Спартака Субботы,
- Свидетельства о признании в Украине иностранного документа об образовании, выданного на его имя.
В ходе проверки выяснили, что в материалах аттестационного дела о присуждении Субботе ученой степени должным образом были заверены копии документов об образовании. Тогда Министерство направило запросы в ГП "Информационно-имиджевый центр" и ГП "Инфоресурс", чтобы подтвердить факт наличия их в реестрах.
В настоящее время получили ответы от обоих государственных предприятий, что сведения о дипломе магистра, копия которого приложена к аттестационному делу, в Реестре документов об образовании в ЕГЭБО отсутствуют, а указанное в деле Свидетельство о признании в Украине иностранного документа об образовании Министерство образования и науки Украины не выдавало,
– говорится в сообщении.
Эту информацию уже передали в Национальную полицию Украины. Минобразования просит правоохранителей проверить возможный факт подделки и умышленное использование поддельных документов Спартака Александровича Субботы.
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Расследование Полуденного о Субботе: коротко
- Психотерапевт Илья Полуденный провел скрупулезное расследование относительно деятельности, образования и ученой степени Спартака Субботы. Он собирал доказательства в течение 7 месяцев.
- Согласно расследованию, у Субботы нет медицинского образования – он просто приписывал себе регалии психолога и психотерапевта.
- Также Суббота 5 лет выдавал себя кандидатом наук еще до защиты диссертации и врал о публикации в авторитетной базе Scopus.
- Кроме того, Полуденный утверждает, что Суббота грубо нарушал этику, вступая в эротические отношения с клиентками.