Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.
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Что известно о заявлении САП относительно следствия
В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сделали заявление относительно следствия в своих уголовных производствах в отношении должностных лиц Нацгвардии. Там отметили, что совместно с Национальным антикоррупционным агентством Украины не комментируют следствие.
С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах,
– говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что структуры информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении.
Там отметили, что факт проведения любых следственных действий не указывает на виновность тех или иных лиц в совершении уголовных преступлений.
Напомним, что 10 мая сразу шесть должностных лиц Нацгвардии Украины отстранили от должностей. По этому поводу назначили служебное расследование.