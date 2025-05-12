Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на САП.

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Что известно о заявлении САП относительно следствия

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сделали заявление относительно следствия в своих уголовных производствах в отношении должностных лиц Нацгвардии. Там отметили, что совместно с Национальным антикоррупционным агентством Украины не комментируют следствие.

С целью достижения целей расследований НАБУ и САП не комментируют ход и результаты следственных действий в своих уголовных производствах,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что структуры информируют общество исключительно о результатах следствия на этапе, когда следователи и прокуроры по делам имеют достаточно доказательств для сообщения лицам о подозрении.

Там отметили, что факт проведения любых следственных действий не указывает на виновность тех или иных лиц в совершении уголовных преступлений.

Напомним, что 10 мая сразу шесть должностных лиц Нацгвардии Украины отстранили от должностей. По этому поводу назначили служебное расследование.