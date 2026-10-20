Американист Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил , почему именно возможные расследования могут больше всего беспокоить Трампа после выборов. Он также предположил, на какие шаги способен пойти американский президент, чтобы не допустить публичного рассмотрения деятельности своей команды.

Конгресс может заняться бизнесом семьи Трампа и переговорами с Путиным

Потеря республиканцами большинства изменит не только возможности Белого дома влиять на принятие законов и назначение чиновников. Демократы смогут возглавить парламентские комитеты, которые контролируют работу исполнительной власти, вызывают чиновников на слушания и запрашивают документы, необходимые для расследований.

Особое внимание может быть уделено людям, которые участвуют в важных международных переговорах, но в то же время имеют собственные коммерческие интересы. Среди них Айзенберг назвал Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, подчеркнув возможные конфликты интересов из-за совмещения переговорной деятельности с бизнесом.

Его беспокоит то, что если демократы получат большинство даже в одной палате, только в Палате представителей, то в первый же день работы нового Конгресса надзорный и юридический комитеты проголосуют за начало расследования коррупции, невиданной в истории Соединенных Штатов. Обогащение президента, его семьи, его ближайших друзей,

– считает Айзенберг.

Предметом внимания законодателей могут стать и контакты Трампа с Владимиром Путиным. В частности, остается неизвестным полное содержание их полуторачасового телефонного разговора, о котором публично сообщали лишь сам американский президент и российская сторона. В случае начала расследований Конгресс может потребовать объяснений относительно того, что обсуждалось и достигали ли стороны каких-либо договоренностей.

Не менее деликатной темой могут оказаться финансовые операции президентской семьи. Айзенберг обратил внимание на ее участие в криптовалютном бизнесе, где, как он утверждает, пересекаются интересы сыновей Трампа и семьи Виткоффа.

Трамп превращает президентство в деньги. Что стоит одна только его криптовалютная деятельность, которой занимаются двое его сыновей вместе с сыном Виткоффа и руководителем Совета безопасности Объединенных Арабских Эмиратов,

– заявил американист.

В этом же контексте прозвучали предположения о том, что окружение Трампа может быть заинтересовано в зарубежных активах российского "Лукойла". Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, автозаправочных станциях и других предприятиях компании в разных странах. Айзенберг предполагает, что американский президент рассчитывает получить финансовую выгоду от потенциальной сделки по этим активам, однако ее реализация не подтверждена.

Будущие расследования могли бы поднять вопрос о связи таких бизнес-интересов с решениями Белого дома. Для Трампа, как считает собеседник, особенно опасными были бы открытые слушания, ведь показания и документы стали бы доступны американским избирателям.

Страх публичных слушаний может подтолкнуть Трампа к крайним мерам

Если демократы получат большинство в Палате представителей, новые комитеты смогут вызвать на слушания людей из ближайшего окружения президента. Среди потенциальных свидетелей Айзенберг назвал Виткоффа, Кушнера и сыновей Трампа. В отличие от членов администрации, которые в отдельных случаях могут ссылаться на привилегии исполнительной власти, частным лицам сложнее обосновать отказ от дачи показаний такими основаниями.

Я абсолютно уверен, что первое, что сделают надзорный и юридический комитеты новой Палаты представителей, – выпишут повестки Кушнеру, Виткоффу, сыновьям Трампа, чтобы они явились в Конгресс для дачи показаний. И если министры могут обжаловать такие повестки, ссылаясь на привилегии исполнительной власти, то частные лица на таких основаниях отказаться не могут,

– пояснил Айзенберг.

Потенциальные расследования не означают автоматического отстранения президента от должности. Палата представителей может объявить ему импичмент, однако для отстранения Трампа от власти требуется не менее 67 голосов в Сенате. Вероятность получить такую поддержку Айзенберг оценивает как невысокую.

Зато открытое рассмотрение возможных злоупотреблений может нанести серьезный удар по репутации президента и его семьи. В отличие от двух импичментов первого президентского срока, новые слушания могут касаться гораздо более широкого круга финансовых и политических вопросов.

Именно с нежеланием допустить такие расследования Айзенберг связывает риск особенно жесткого противостояния после выборов. Он напомнил о штурме Капитолия 6 января 2021 года и не исключил, что при определенных обстоятельствах президент может вновь попытаться использовать своих сторонников для силового давления.

Он пойдет на все что угодно, вплоть до того, что, если сочтет возможным организовать вооруженное противостояние, я думаю, он может пойти и на это. Если не найдется никого, кто его остановит, может случиться все что угодно,

– предположил Айзенберг.

Такое развитие событий остается прогнозом американиста, а не подтвержденным намерением администрации Трампа. Он ожидает, что наиболее напряженным станет период между голосованием 3 ноября и 3 января, когда новоизбранный Конгресс должен приступить к работе. По его оценке, именно тогда будет решаться, смогут ли демократы воспользоваться полученными полномочиями для осуществления парламентского контроля.

Айзенберг о рисках после выборов в США: смотрите видео