Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе национального телемарафона, передает 24 канал.

Важно "Зеленый коридор" для "Азовстали" оказался ловушкой: россияне обстреливают выход с завода

Оккупанты постоянно бомбят "Азовсталь"

Хотя россияне и рассказывают о так называемом "прекращении огня", но на самом деле обстрелы "Азовстали" продолжаются каждый день. Они не учитывают, что внутри прячутся многие мирные люди.

Ситуация там критична: у людей заканчивается вода и еда. Однако украинские защитники все равно отчаянно защищают "Азовсталь".

Сейчас украинские власти пытаются сделать все, чтобы спасти оттуда гражданских и военных.

Сегодня Президент Украины и вся переговорная группа отрабатывают любую возможность, чтобы спасти главное – жизнь. Жизнь как и наших храбрых героев, защищающих два месяца подряд Мариуполь, и тех, кто 24 февраля пришел прятаться в бомбоубежища комбината "Азовсталь" от вражеской авиации,

– рассказал Вадим Бойченко.

Какая ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты блокируют город уже почти два месяца. Они много раз рассказывают байки, что взяли Мариуполь. Но нет – украинские защитники до сих пор отважно бьются на "Азовстали".

Россия не дает эвакуироваться никому с территории завода. Недавно Ирина Верещук подчеркнула, что Украина требует гарантий гумкоридора от генсека ООН, чтобы спасти людей из Мариуполя.

Смотрите видео: У России нет возможности штурмовать "Азовсталь", – Денисенко