Об этом в эфире телемарафона руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает 24 Канал.

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Правоохранители проверяют несколько вражеских подразделений

Представитель Офиса генпрокурора отметил, что информацию о расстреле военнопленных россияне впервые разместили в одном из своих телеграм-каналов еще 6 апреля.

Уже на следующий день полиция и прокуратура Херсонской области начали расследование. Уже провели несколько неотложных следственных действий. В частности, обзоры в открытых источниках. Кроме того, предоставлены поручения оперативным подразделениям, соответствующим подразделениям ВСУ для того, чтобы они подтвердили конкретно данные наших погибших бойцов и установили место.

Сейчас правоохранители проверяют на причастность к этому тяжкому международному преступлению несколько подразделений оккупационного войска. Белоусов пояснил, что сначала появилась информация появилась относительно возможной причастности 328 полка 104 дивизии "ВДВ" России.

Однако, в том российском телеграм-канале, в котором впервые появились данные о расстреле, упомянутый 345 полк этой же дивизии.

То есть как минимум два подразделения 104 дивизии "ВДВ" сейчас проверяются. Но мы проверяем и все другие подразделения России, которые могли быть в это время,

– подчеркнул руководитель Департамента.

Добавил, что информация о лицах, погибших, проверяется. Устанавливается точное место.

"Предварительная информация, что это все же Херсонская область вблизи поселка Крынки", – сказал Белоусов.

Кто мог отдать преступный приказ

Заметим, СМИ сообщали, что военное преступление совершили захватчики из 328 полка 104 дивизии. Приказ, вероятно, отдал Сергей Иштуганов. Целью было запугивание бойцов ВСУ.

Аналитики базы данных об оккупантах и коллаборационистах Evocation также заявили, что приказ о расстреле украинских военнопленных под Крынками мог отдать именно этот полковник.

Однако, в Офисе генпрокурора пока не подтвердили информацию. Белоусов отметил, что важно максимально объективно проводить расследование и не ошибиться в выводах.

"Если мы сейчас назовем фамилию лица – это может быть военный преступник, который совершал другие преступления, но не этот, – это даст основания российской пропаганде утверждать о предвзятости нас и нас дискредитировать в глазах наших международных партнеров", – подчеркнул представитель Офиса генпрокурора.