Известно о погибшем гражданском мужчине. Его авто россияне расстреляли. Об этом сообщили в Сумской военной администрации со ссылкой на председателя Шосткинской РГА.
Кстати Чугуев захватили оккупанты
Оккупанты двигались до Кролевца. Еще одного мужчину ранили. Его оперируют в Глуховской больнице.
Разрушили мост
В Климентово на Сумщине военные ВСУ разрушили мост. Таким образом пытаются помешать передвижению российских войск.
В Сумах был танковый обстрел в районе воинской части на улице Кондратьева. Информации о пострадавших нет.