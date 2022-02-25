Известно о погибшем гражданском мужчине. Его авто россияне расстреляли. Об этом сообщили в Сумской военной администрации со ссылкой на председателя Шосткинской РГА.

Кстати Чугуев захватили оккупанты

Оккупанты двигались до Кролевца. Еще одного мужчину ранили. Его оперируют в Глуховской больнице.

Разрушили мост

В Климентово на Сумщине военные ВСУ разрушили мост. Таким образом пытаются помешать передвижению российских войск.

В Сумах был танковый обстрел в районе воинской части на улице Кондратьева. Информации о пострадавших нет.

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