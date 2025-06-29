Об этом в пятницу, 27 июня, рассказали в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал. Там расшифровали аудиосообщения с мобильных устройств военнослужащих страны-агрессора.

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В России формируют "заградотряды"

Украинские разведчики опубликовали новое аудиосообщение с мобильных устройств российских солдат, в которых говорится о формировании так называемых "заградотрядов".

Короче, приезжают, спрашивают, согласны ли вы пойти в загранотряд. Вот такая вот х**ня, короче. У нас пацаны все ох**ли..

– возмущается захватчик.

Оккупанты жалуются на формирование расстрельных отрядов: смотрите видео

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Напомним, российские офицеры массово избегают службы на передовой и переводятся в тыловые части без законных оснований. Речь идет о почти половине командиров Южного военного округа – более 900 офицеров, из которых около 200 были направлены в уже укомплектованные подразделения. В ГУР отмечают, что это свидетельствует о деморализации и кризисе в командном составе противника.