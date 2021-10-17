К примеру, в офисе за рабочим столом или дома перед ноутбуком. В итоге во всем теле появляются зажимы. Все потому, что какие-то мышцы становятся короче, снижается их функциональность, уменьшается их амплитуда движений, меняется осанка. Это влияет на общее состояние организма.
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Польза растяжки:
- Делает гибче и эластичнее мышцы и сухожилия, подвижность организма улучшается.
- Уменьшает усталость в теле и предотвращает травмы мышц и суставов.
- Дает возможность суставам дольше быть здоровыми и молодыми.
- Снижает давление.
- Способствует расслаблению, помогает преодолеть последствия физнагрузок и улучшает координацию движений.
Как правильно растягиваться:
- Не торопитесь. Помните, главное – делать все медленно.
- Не допускайте сильной боли. Конечно, важно стараться сделать растяжку после тренировки правильно и не лениться, но не стоит доводить ощущения до сильной боли и травмирования.
- Вдыхайте и выдыхайте. На протяжении всей тренировки важно дышать. Дыхание помогает насытить мышцы кровью и кислородом, повышая эффективность стретчинга.
Растяжка – один из способов поддерживать здоровье / Фото Pixabay
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- Не "пружиньте" интенсивно. Пружинить нужно аккуратно. Обычно в растяжках пружины с маленькой амплитудой и не резкие.
- Тренируйтесь регулярно. Мышцам нужна регулярность в тренировках. Эффективная правильная растяжка тела получается за счет систематичности, а не силы выполнения упражнений.
Противопоказания:
Растяжка мышц подходит практически каждому. Техника позволяет выполнять упражнения независимо от возраста. Как и любой спорт, стретчинг имеет несколько противопоказаний: проблемы со связками и суставами, болезнь позвоночника, грыжи, артрит, заболевания сердечно-сосудистой системы.