Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ, комментируя обращение правительства к НБУ о продаже украинскими компаниями валюты для расчетов с западными кредиторами.

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Эксперт прокомментировал обращение Правительства к НБУ о разблокировании расчетов украинским компаниям

"Национальный банк в условиях войны удивляет весь мир эффективностью поддержания стабильности на финансовых рынках. Стабильный валютный курс, устойчивость платежной системы и прибыльная деятельность банков – это безусловные достижения руководства Нацбанка. Но все это может быть перечеркнуто парадом громких дефолтов крупных украинских компаний по внешним обязательствам" – отметил эксперт.

Разблокирование расчетов этих компаний по бондам станет логическим продолжением курса на валютную либерализацию, который провозгласил НБУ. Кроме того, это позволит избежать политических рисков в отношениях с западными партнерами, что очень важно в нынешних условиях военного положения,

– добавил Алексей Кущ.

К слову, ранее Кабмин обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний. Согласно пояснительной записке к распоряжению Правительства, это решение призвано сохранить доверие западных партнеров к Украине.