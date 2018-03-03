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Разгон палаточного городка под Радой: эмоциональная реакция Саакашвили

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Правоохранители разогнали палаточный городок под Радой
Правоохранители разогнали палаточный городок под Радой / Фото из соцсетей

Экс-президент Грузии и лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, которого в середине февраля выдворили из Украины, отреагировал на разгон палаточного городка под Верховной Радой.

Утром 3 марта правоохранители пришли в палаточный городок, который уже несколько месяцев подряд стоял под стенами Верховной Рады.

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По официальной версии силовиков, они пришли, чтобы провести следственные действия по решению суда.

Однако "следственные действия" превратились в столкновения с митингующими и разгон самого палаточного городка.

Штурм лагеря произошел примерно в 7 утра. В полиции заявили, что на месте они обнаружили 9 гранат РГД-5, запалы и "коктейли Молотова".

Было задержано более ста человек. Их доставили в несколько райотделов Киева. Есть информация о как минимум 9 раненых участниках палаточного лагеря, в полиции также заявляют о пострадавших правоохранителях.

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Сеть облетели фото, как правоохранители при задержании протестующих ставили их на колени.

На разгон палаточного городка под Радой отреагировал лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили.

Барыга не сможет поставить украинцев на колени!
— написал он на своей странице в Facebook.

Саакашвили также обратился с призывом 18 марта провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и немедленного проведения выборов.

"У нас будет две недели хорошо подготовиться и не дать осечку. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с ворами и дала наконец Украине возможность развиваться", — отметил политик.

Саакашвили также записал видеообращение по этому поводу.

Теги: Новости Украины протесты Новости Киева столкновения Верховная Рада Михаил Саакашвили Столкновения в Киеве
Источник: 24 Канал
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